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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

6 грошей 1794 года "Восстание Костюшко". AUGUTUS (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: AUGUTUS

Аверс монеты - 6 грошей 1794 года "Восстание Костюшко" AUGUTUS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 6 грошей 1794 года "Восстание Костюшко" AUGUTUS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 1,58 гр
  • Чистого серебра (0,0111 oz) 0,3444 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 6 грошей
  • Год 1794
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 6 грошей 1794 года "Восстание Костюшко". AUGUTUS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 466 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numedux (1)
  • WCN (5)
Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
654 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе GGN - April 26, 2003
Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе GGN - April 26, 2003
Продавец GGN
Дата 26 апреля 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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