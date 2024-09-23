Польша Период: 1506-2020 1506-2020
6 грошей 1794 года "Восстание Костюшко". AUGUTUS (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: AUGUTUS
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 1,58 гр
- Чистого серебра (0,0111 oz) 0,3444 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 6 грошей
- Год 1794
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 6 грошей 1794 года "Восстание Костюшко". AUGUTUS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 466 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.
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Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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