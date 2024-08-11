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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1794 года MV. Надпись 41 3/4 (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Надпись 41 3/4

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1794 года MV Надпись 41 3/4 - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1794 года MV Надпись 41 3/4 - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (606)
  • Вес 9,32 гр
  • Чистого серебра (181,5848 oz) 5647,92 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 884,156

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1794
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1794 года со знаком MV. Надпись 41 3/4. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 225 проданному на аукционе WDA - MiM за 7000 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (5)
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
Цена
244 $
Цена в валюте аукциона 960 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
638 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе Solidus Numismatik - November 21, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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