Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1794 года MV. Надпись 41 3/4 (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Надпись 41 3/4
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (606)
- Вес 9,32 гр
- Чистого серебра (181,5848 oz) 5647,92 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 884,156
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1794
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1794 года со знаком MV. Надпись 41 3/4. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 225 проданному на аукционе WDA - MiM за 7000 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2018.
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Дата 17 марта 2024
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Дата 8 февраля 2024
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Дата 21 ноября 2023
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Сохранность F
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Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
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Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
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Дата 2 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
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