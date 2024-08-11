Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1794 года MV (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1794 года MV - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1794 года MV - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,484,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1794
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1794 года со знаком MV. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6000 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (2)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Heritage (1)
  • MARCINIAK (6)
  • Niemczyk (3)
  • Numedux (2)
  • Numimarket (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (4)
  • Stare Monety (9)
  • Stary Sklep (2)
  • Tempus (2)
  • WCN (10)
  • WDA - MiM (2)
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша 1 грош 1794 MV на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1794 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск