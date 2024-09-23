Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1794 года MV (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,982)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1794
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1794 года со знаком MV. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7942 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
4142 $
Цена в валюте аукциона 15500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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