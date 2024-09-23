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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1794 года MV (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1794 года MV - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1794 года MV - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1794
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1794 года со знаком MV. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7942 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.

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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
4475 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Польша Дукат 1794 MV на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Дукат 1794 MV на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
4142 $
Цена в валюте аукциона 15500 PLN
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1794 MV на аукционе Rauch - June 23, 2017
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1794 MV на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1794 MV на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1794 MV на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Дукат 1794 MV на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1794 MV на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Дукат 1794 MV на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1794 MV на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1794 MV на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1794 MV на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1794 MV на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Дукат 1794 MV на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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