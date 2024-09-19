Двузлотовка (8 грошей) 1794 года MV "Восстание Костюшко". Надпись 42 1/4 (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1794 года "Восстание Костюшко" со знаком MV. Надпись 42 1/4. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 8000 PLN. Торги состоялись 14 сентября 2019.

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