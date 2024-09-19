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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1794 года MV "Восстание Костюшко". Надпись 42 1/4 (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Надпись 42 1/4

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1794 года MV "Восстание Костюшко" Надпись 42 1/4 - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1794 года MV "Восстание Костюшко" Надпись 42 1/4 - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 9,32 гр
  • Чистого серебра (0,1777 oz) 5,5268 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 1,340,977

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1794
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1794 года "Восстание Костюшко" со знаком MV. Надпись 42 1/4. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 8000 PLN. Торги состоялись 14 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (32)
  • WDA - MiM (8)
  • Wójcicki (4)
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
624 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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