Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1794 года MV "Восстание Костюшко". Надпись 42 1/4 (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Надпись 42 1/4
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 9,32 гр
- Чистого серебра (0,1777 oz) 5,5268 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 1,340,977
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1794
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1794 года "Восстание Костюшко" со знаком MV. Надпись 42 1/4. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 8000 PLN. Торги состоялись 14 сентября 2019.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
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Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
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Дата 16 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
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Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
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Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
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Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
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Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
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