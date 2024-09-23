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Пробные 6 грошей 1794 года "Для австрийских войск" (Польша, Австрийское правление)
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 6 грошей 1794 года "Для австрийских войск". Это серебряная монета периода Австрийского правления отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2528 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 3750 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.
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