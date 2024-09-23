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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 6 грошей 1794 года "Для австрийских войск" (Польша, Австрийское правление)

Аверс монеты - Пробные 6 грошей 1794 года "Для австрийских войск" - цена серебряной монеты - Польша, Австрийское правление Реверс монеты - Пробные 6 грошей 1794 года "Для австрийских войск" - цена серебряной монеты - Польша, Австрийское правление

Фотография: Muzeum Narodowe w Krakowie

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,51 гр
  • Диаметр 20,2 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Австрийское правление
  • Номинал 6 грошей
  • Год 1794
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 6 грошей 1794 года "Для австрийских войск". Это серебряная монета периода Австрийского правления отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2528 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 3750 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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Польша 6 грошей 1794 "Для австрийских войск" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 6 грошей 1794 "Для австрийских войск" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 грошей 1794 "Для австрийских войск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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