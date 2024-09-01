Польша Период: 1506-2020 1506-2020
6 грошей 1794 года "Восстание Костюшко" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 1,58 гр
- Чистого серебра (0,0111 oz) 0,3444 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 9,181,383
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 6 грошей
- Год 1794
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (157) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 6 грошей 1794 года "Восстание Костюшко". Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 745 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3400 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Дата 1 декабря 2023
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Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
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Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 28 декабря 2022
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