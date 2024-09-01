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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

6 грошей 1794 года "Восстание Костюшко" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 6 грошей 1794 года "Восстание Костюшко" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 6 грошей 1794 года "Восстание Костюшко" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 1,58 гр
  • Чистого серебра (0,0111 oz) 0,3444 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 9,181,383

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 6 грошей
  • Год 1794
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (157) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 6 грошей 1794 года "Восстание Костюшко". Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 745 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3400 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 грошей 1794 "Восстание Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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