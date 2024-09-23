Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1794 года "Для австрийских войск" (Польша, Австрийское правление)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Узорчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Австрийское правление
- Номинал 1 грош
- Год 1794
- Монетный двор Вена
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (110)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1794 года "Для австрийских войск". Это медная монета периода Австрийского правления отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 369 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8100 PLN. Торги состоялись 15 марта 2019.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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