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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1794 года "Для австрийских войск" (Польша, Австрийское правление)

Аверс монеты - 1 грош 1794 года "Для австрийских войск" - цена монеты - Польша, Австрийское правление Реверс монеты - 1 грош 1794 года "Для австрийских войск" - цена монеты - Польша, Австрийское правление

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Австрийское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1794
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (110)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1794 года "Для австрийских войск". Это медная монета периода Австрийского правления отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 369 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8100 PLN. Торги состоялись 15 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

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