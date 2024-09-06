Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1794 года MW. Подделка (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Подделка
Техническая информация
- Металл Серебро (0,371)
- Вес 4,48 гр
- Чистого серебра (0,0534 oz) 1,6621 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 10 грошей
- Год 1794
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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