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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1794 года MW. Подделка (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Подделка

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,371)
  • Вес 4,48 гр
  • Чистого серебра (0,0534 oz) 1,6621 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1794
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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