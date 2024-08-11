Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1794 года "Для австрийских войск" (Польша, Австрийское правление)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Австрийское правление
- Номинал 3 гроша
- Год 1794
- Монетный двор Вена
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (147)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1794 года "Для австрийских войск". Это медная монета периода Австрийского правления отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 473 проданному на аукционе WDA - MiM за 14500 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
2620 $
Цена в валюте аукциона 10500 PLN
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VG
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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