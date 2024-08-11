Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1794 года "Для австрийских войск" (Польша, Австрийское правление)

Аверс монеты - 3 гроша 1794 года "Для австрийских войск" - цена монеты - Польша, Австрийское правление Реверс монеты - 3 гроша 1794 года "Для австрийских войск" - цена монеты - Польша, Австрийское правление

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Австрийское правление
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1794
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (147)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1794 года "Для австрийских войск". Это медная монета периода Австрийского правления отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 473 проданному на аукционе WDA - MiM за 14500 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (6)
  • Cieszyńskie CN (6)
  • COINSNET (3)
  • GGN (6)
  • Karbownik (1)
  • Künker (2)
  • MARCINIAK (19)
  • Niemczyk (15)
  • Numedux (4)
  • Numimarket (5)
  • Numis Poland (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rauch (2)
  • Rzeszowski DA (11)
  • Stare Monety (7)
  • Stary Sklep (1)
  • Tempus (1)
  • WCN (17)
  • WDA - MiM (23)
  • Wójcicki (16)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
2620 $
Цена в валюте аукциона 10500 PLN
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Польша 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" на аукционе Via - August 5, 2024
Продавец Via
Дата 5 августа 2024
Сохранность F
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 гроша 1794 "Для австрийских войск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Австрийского правления Монеты Польши 1794 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 3 гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск