Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 дуката 1794 года "Восстание Костюшко" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,833)
- Вес 12,3449 гр
- Чистого золота (0,3306 oz) 10,2833 гр
- Диаметр 29 мм
- Тираж UNC 5,256
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 3 дуката
- Год 1794
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 дуката 1794 года "Восстание Костюшко". Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 941 проданному на аукционе Stary Sklep за 98000 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
6925 $
Цена в валюте аукциона 28000 PLN
Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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