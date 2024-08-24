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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 дуката 1794 года "Восстание Костюшко" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 3 дуката 1794 года "Восстание Костюшко" - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 3 дуката 1794 года "Восстание Костюшко" - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,833)
  • Вес 12,3449 гр
  • Чистого золота (0,3306 oz) 10,2833 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Тираж UNC 5,256

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 3 дуката
  • Год 1794
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 дуката 1794 года "Восстание Костюшко". Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 941 проданному на аукционе Stary Sklep за 98000 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
11733 $
Цена в валюте аукциона 46000 PLN
Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
6925 $
Цена в валюте аукциона 28000 PLN
Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 3 дуката 1794 "Восстание Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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