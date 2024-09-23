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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1794 года MV "Восстание Костюшко". Надпись 84 1/2 (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Надпись 84 1/2

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1794 года MV "Восстание Костюшко" Надпись 84 1/2 - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1794 года MV "Восстание Костюшко" Надпись 84 1/2 - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,513)
  • Вес 5,384 гр
  • Чистого серебра (0,0888 oz) 2,762 гр
  • Диаметр 26 - 27 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 172,987

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1794
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1794 года "Восстание Костюшко" со знаком MV. Надпись 84 1/2. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 363 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 10500 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
2466 $
Цена в валюте аукциона 10500 PLN
Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
Цена
566 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1794 "Восстание Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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