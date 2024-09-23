Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (4 гроша) 1794 года MV "Восстание Костюшко". Надпись 84 1/2 (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Надпись 84 1/2
Техническая информация
- Металл Серебро (0,513)
- Вес 5,384 гр
- Чистого серебра (0,0888 oz) 2,762 гр
- Диаметр 26 - 27 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 172,987
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Злотовка (4 гроша)
- Год 1794
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1794 года "Восстание Костюшко" со знаком MV. Надпись 84 1/2. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 363 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 10500 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
2466 $
Цена в валюте аукциона 10500 PLN
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