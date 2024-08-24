Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1794 года MV (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 2,089,999
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1794
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1794 года со знаком MV. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 15000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
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Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
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Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
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Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность VF
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Где продать?
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