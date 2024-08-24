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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1794 года MV (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1794 года MV - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1794 года MV - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 2,089,999

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1794
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1794 года со знаком MV. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 15000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

Сохранность
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  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (6)
Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1794 MV на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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