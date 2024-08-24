Трояк (3 гроша) 1794 года MV (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1794 года со знаком MV. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 15000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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