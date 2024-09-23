30 крейцеров 1775 года IC FA "Для Галиции" (Польша, Австрийское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 крейцеров 1775 года "Для Галиции" со знаком IC FA. Это серебряная монета периода Австрийского правления отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1777 проданному на аукционе H.D. Rauch за 4000 EUR. Торги состоялись 6 июня 2019.

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