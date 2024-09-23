Польша Период: 1506-2020 1506-2020
30 крейцеров 1775 года IC FA "Для Галиции" (Польша, Австрийское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 9,35 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Австрийское правление
- Номинал 30 крейцеров
- Год 1775
- Правитель Мария Терезия (Императрица Австрии)
- Монетный двор Вена
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 крейцеров 1775 года "Для Галиции" со знаком IC FA. Это серебряная монета периода Австрийского правления отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1777 проданному на аукционе H.D. Rauch за 4000 EUR. Торги состоялись 6 июня 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
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Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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