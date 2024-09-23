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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

30 крейцеров 1775 года IC FA "Для Галиции" (Польша, Австрийское правление)

Аверс монеты - 30 крейцеров 1775 года IC FA "Для Галиции" - цена серебряной монеты - Польша, Австрийское правление Реверс монеты - 30 крейцеров 1775 года IC FA "Для Галиции" - цена серебряной монеты - Польша, Австрийское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 9,35 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Австрийское правление
  • Номинал 30 крейцеров
  • Год 1775
  • Правитель Мария Терезия (Императрица Австрии)
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 крейцеров 1775 года "Для Галиции" со знаком IC FA. Это серебряная монета периода Австрийского правления отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1777 проданному на аукционе H.D. Rauch за 4000 EUR. Торги состоялись 6 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
412 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе VL Nummus - September 17, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 30 крейцеров 1775 "Для Галиции" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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