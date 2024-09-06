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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1775 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1775 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1775 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,627)
  • Вес 9,35 гр
  • Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 488,615

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1775
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1775 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 476 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2900 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 825 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
253 $
Цена в валюте аукциона 1050 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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