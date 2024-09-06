Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1775 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,627)
- Вес 9,35 гр
- Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 488,615
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1775
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1775 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 476 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2900 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность AU50 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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