Двузлотовка (8 грошей) 1775 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1775 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 476 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2900 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

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