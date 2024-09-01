Талер 1775 года EB. LITH (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1775 года со знаком EB. LITH. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 44000 PLN. Торги состоялись 26 мая 2024.

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