Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1775 года EB. LITH (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: LITH
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,07 гр
- Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
- Диаметр 39,2 - 41 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 32,637
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1775
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1775 года со знаком EB. LITH. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 44000 PLN. Торги состоялись 26 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
11201 $
Цена в валюте аукциона 44000 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1187 $
Цена в валюте аукциона 4800 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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