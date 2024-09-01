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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1775 года EB. LITH (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: LITH

Аверс монеты - Талер 1775 года EB LITH - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1775 года EB LITH - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,07 гр
  • Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
  • Диаметр 39,2 - 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 32,637

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1775
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1775 года со знаком EB. LITH. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 44000 PLN. Торги состоялись 26 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Numedux (1)
  • Numimarket (2)
  • Rzeszowski DA (3)
  • WCN (22)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (3)
Польша Талер 1775 EB на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Польша Талер 1775 EB на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
11201 $
Цена в валюте аукциона 44000 PLN
Польша Талер 1775 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Талер 1775 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1187 $
Цена в валюте аукциона 4800 PLN
Польша Талер 1775 EB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Талер 1775 EB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1775 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Талер 1775 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1775 EB на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Талер 1775 EB на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1775 EB на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Талер 1775 EB на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1775 EB на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша Талер 1775 EB на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1775 EB на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Талер 1775 EB на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1775 EB на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Талер 1775 EB на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша Талер 1775 EB на аукционе Numedux - March 13, 2021
Польша Талер 1775 EB на аукционе Numedux - March 13, 2021
Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1775 EB на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Талер 1775 EB на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1775 EB на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Талер 1775 EB на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1775 EB на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Талер 1775 EB на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1775 EB на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Польша Талер 1775 EB на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1775 EB на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Талер 1775 EB на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1775 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1775 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1775 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1775 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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