Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Ползлотек (2 гроша) 1775 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,587)
- Вес 3,34 гр
- Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
- Диаметр 23 - 23,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 351,884
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Ползлотек (2 гроша)
- Год 1775
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1775 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 465 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1050 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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