Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Ползлотек (2 гроша) 1775 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1775 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1775 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,587)
  • Вес 3,34 гр
  • Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
  • Диаметр 23 - 23,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 351,884

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Ползлотек (2 гроша)
  • Год 1775
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1775 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 465 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1050 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (2)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • MARCINIAK (8)
  • Niemczyk (4)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (6)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (2)
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Ползлотек (2 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Ползлотек (2 гроша) 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1775 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Ползлотек (2 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск