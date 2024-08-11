Ползлотек (2 гроша) 1775 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1775 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 465 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1050 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

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