Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1775 года EB. LITU (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: LITU

Аверс монеты - Талер 1775 года EB LITU - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1775 года EB LITU - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,07 гр
  • Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
  • Диаметр 39,2 - 41 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1775
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1775 года со знаком EB. LITU. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1009 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 20000 PLN. Торги состоялись 5 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Chaponnière (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (4)
  • Numisbalt (2)
  • PDA & PGN (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (18)
  • Wójcicki (2)
Польша Талер 1775 EB на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша Талер 1775 EB на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Польша Талер 1775 EB на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
1073 $
Цена в валюте аукциона 950 CHF
Польша Талер 1775 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Талер 1775 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1775 EB на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1775 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Талер 1775 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1775 EB на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1775 EB на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Талер 1775 EB на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1775 EB на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша Талер 1775 EB на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1775 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1775 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1775 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1775 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1775 EB на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1775 EB на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Талер 1775 EB на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1775 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск