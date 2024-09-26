Талер 1775 года EB. LITU (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1775 года со знаком EB. LITU. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1009 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 20000 PLN. Торги состоялись 5 ноября 2011.

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