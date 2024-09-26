Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1775 года EB. LITU (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: LITU
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,07 гр
- Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
- Диаметр 39,2 - 41 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1775
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1775 года со знаком EB. LITU. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1009 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 20000 PLN. Торги состоялись 5 ноября 2011.
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
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Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
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