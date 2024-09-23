Полугрош (1/2 гроша) 1766 года G (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1766 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 401 проданному на аукционе WDA - MiM за 4000 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

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