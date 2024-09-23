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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1766 года G (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1766 года G - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1766 года G - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,95 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 641,160

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1766 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 401 проданному на аукционе WDA - MiM за 4000 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
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  • WDA - MiM (4)
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
370 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе GGN - October 18, 2003
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1766 G на аукционе GGN - October 18, 2003
Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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