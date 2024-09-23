Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1766 года G (Польша, Станислав II Август)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,95 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 641,160
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1766
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1766 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 401 проданному на аукционе WDA - MiM за 4000 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
370 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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