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Польша
1766
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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Польша
1766
Монеты Польши 1766 года
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Медь
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Золотые монеты
Дукат 1766 FS Звезда
С орденом
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Дукат 1766 FS Звезда
Без ордена
Средняя цена
59000 $
Продажи
0
10
Дукат 1766 FS Портрет
Рамка без венка
Средняя цена
19000 $
Продажи
0
6
Дукат 1766 FS Портрет
Рамка с венком
Средняя цена
7000 $
Продажи
0
2
Дукат 1766 FS IPH Фигура короля
Средняя цена
72000 $
Продажи
0
1
Дукат 1766 FS Фигура короля
Средняя цена
29000 $
Продажи
0
13
Дукат 1766 FS Фигура короля
Средняя цена
—
Продажи
0
2
Дукат 1766 Фигура короля
Средняя цена
20000 $
Продажи
0
3
Серебряные монеты
Талер 1766 FS Портрет в доспехах
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
465
Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS Без номинала
Средняя цена
2600 $
Продажи
0
6
Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS
Средняя цена
390 $
Продажи
0
57
Двузлотовка (8 грошей) 1766
Средняя цена
880 $
Продажи
0
8
Злотовка (4 гроша) 1766 FS
Средняя цена
130 $
Продажи
0
257
Ползлотек (2 гроша) 1766 FS
Средняя цена
85 $
Продажи
0
307
Сребреник (1 грош) 1766 FS
Без легенды
Средняя цена
250 $
Продажи
0
16
Сребреник (1 грош) 1766 FS
Средняя цена
190 $
Продажи
0
52
Трояк (3 гроша) 1766 FLS Гданьский
Средняя цена
750 $
Продажи
0
9
Трояк (3 гроша) 1766 FLS Гданьский
Золото
Средняя цена
20000 $
Продажи
0
5
Медные монеты
Трояк (3 гроша) 1766 g Портрет в доспехах
Средняя цена
580 $
Продажи
0
57
Трояк (3 гроша) 1766 g Портрет в доспехах
STANILAUS
Средняя цена
340 $
Продажи
0
5
Трояк (3 гроша) 1766 g
Средняя цена
50 $
Продажи
0
23
Трояк (3 гроша) 1766 G
Средняя цена
60 $
Продажи
0
93
1 грош 1766 G
G - прописная
Средняя цена
190 $
Продажи
0
25
1 грош 1766 g
g - строчная
Средняя цена
260 $
Продажи
0
9
Полугрош (1/2 гроша) 1766 G
Средняя цена
350 $
Продажи
0
24
Шеляг 1766 FLS Гданьский
Средняя цена
120 $
Продажи
0
102
Пробные монеты
Талер 1766 MORIKOFER. F. Пробный
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Талер 1766 Пробный
Средняя цена
62000 $
Продажи
0
8
Талер 1766 FS IPH Пробный
Узкий портрет
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Талер 1766 FS Пробный
Широкий портрет
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Орт (18 грошей) 1766 FS Пробный
Средняя цена
19000 $
Продажи
0
3
Шестак (6 грошей) 1766 FS Пробный
Средняя цена
20000 $
Продажи
0
6
Трояк (3 гроша) 1766 g Пробный
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Шеляг 1766 G Пробный
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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Зактрыть
Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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