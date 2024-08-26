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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1766 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1766 FS Звезда С орденом
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1766 FS Звезда Без ордена
Средняя цена 59000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Дукат 1766 FS Портрет Рамка без венка
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Дукат 1766 FS Портрет Рамка с венком
Средняя цена 7000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Дукат 1766 FS IPH Фигура короля
Средняя цена 72000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат 1766 FS Фигура короля
Средняя цена 29000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Дукат 1766 FS Фигура короля
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Дукат 1766 Фигура короля
Средняя цена 20000 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1766 FS Портрет в доспехах
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 465
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS Без номинала
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS
Средняя цена 390 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1766
Средняя цена 880 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1766 FS
Средняя цена 130 $
Продажи
0 257
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1766 FS
Средняя цена 85 $
Продажи
0 307
Аверс
Реверс
Сребреник (1 грош) 1766 FS Без легенды
Средняя цена 250 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Сребреник (1 грош) 1766 FS
Средняя цена 190 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1766 FLS Гданьский
Средняя цена 750 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1766 FLS Гданьский Золото
Средняя цена 20000 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1766 g Портрет в доспехах
Средняя цена 580 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1766 g Портрет в доспехах STANILAUS
Средняя цена 340 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1766 g
Средняя цена 50 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1766 G
Средняя цена 60 $
Продажи
0 93
Аверс
Реверс
1 грош 1766 G G - прописная
Средняя цена 190 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1 грош 1766 g g - строчная
Средняя цена 260 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1766 G
Средняя цена 350 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
Шеляг 1766 FLS Гданьский
Средняя цена 120 $
Продажи
0 102

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1766 MORIKOFER. F. Пробный
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер 1766 Пробный
Средняя цена 62000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Талер 1766 FS IPH Пробный Узкий портрет
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер 1766 FS Пробный Широкий портрет
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1766 FS Пробный
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1766 FS Пробный
Средняя цена 20000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1766 g Пробный
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шеляг 1766 G Пробный
Средняя цена
Продажи
0 0
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