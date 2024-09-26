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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный Талер 1766 года (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Пробный Талер 1766 года - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Пробный Талер 1766 года - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 27,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Талер 1766 года. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 530000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Польша Талер 1766 (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Талер 1766 (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
1054 $
Цена в валюте аукциона 4100 PLN
Польша Талер 1766 (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Талер 1766 (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Талер 1766 (Пробный) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша Талер 1766 (Пробный) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Польша Талер 1766 (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1766 (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Польша Талер 1766 (Пробный) на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Талер 1766 (Пробный) на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность UNC
Цена
Польша Талер 1766 (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Талер 1766 (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность UNC
Цена
Польша Талер 1766 (Пробный) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1766 (Пробный) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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