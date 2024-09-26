Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный Талер 1766 года (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 27,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1766
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Талер 1766 года. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 530000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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