Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1766 года FS "Фигура короля" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,982)
- Диаметр 21 - 22 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1766
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1766 года "Фигура короля" со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2466 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 550 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.
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