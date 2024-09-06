Дукат 1766 года FS "Фигура короля" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1766 года "Фигура короля" со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2466 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 550 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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