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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1766 года FS "Фигура короля" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1766 года FS "Фигура короля" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1766 года FS "Фигура короля" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,982)
  • Диаметр 21 - 22 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1766 года "Фигура короля" со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2466 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 550 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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Польша Дукат 1766 FS "Фигура короля" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1766 FS "Фигура короля" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Продавец WCN
Дата 23 ноября 1991
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1766 "Фигура короля" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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