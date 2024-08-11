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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1766 года FLS "Гданьский" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1766 года FLS "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1766 года FLS "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,52 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1766 года "Гданьский" со знаком FLS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 14250 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (5)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность F
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
2930 $
Цена в валюте аукциона 14250 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 FLS "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1766 FLS "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1766 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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