Трояк (3 гроша) 1766 года FLS "Гданьский" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1766 года "Гданьский" со знаком FLS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 14250 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

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