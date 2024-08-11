Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1766 года FLS "Гданьский" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,52 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1766
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1766 года "Гданьский" со знаком FLS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 14250 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
2930 $
Цена в валюте аукциона 14250 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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