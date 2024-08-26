Трояк (3 гроша) 1766 года g (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1766 года со знаком g. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 20000 PLN. Торги состоялись 11 мая 2019.

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