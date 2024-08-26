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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1766 года g (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1766 года g - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1766 года g - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 12,410,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1766 года со знаком g. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 20000 PLN. Торги состоялись 11 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • COINSNET (1)
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  • MARCINIAK (2)
  • Numedux (1)
  • Numision (1)
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  • Rzeszowski DA (3)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (5)
  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе Macho & Chlapovič - May 5, 2020
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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