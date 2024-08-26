Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1766 года g (Польша, Станислав II Август)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 12,410,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1766
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1766 года со знаком g. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 20000 PLN. Торги состоялись 11 мая 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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