Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1766 года g "Портрет в доспехах". STANILAUS (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: STANILAUS
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1766
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1766 года "Портрет в доспехах" со знаком g. STANILAUS. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 460 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1800 PLN. Торги состоялись 1 марта 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- MARCINIAK (2)
- Rzeszowski DA (1)
- WCN (1)
- WDA - MiM (1)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
265 $
Цена в валюте аукциона 1250 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1766 "Портрет в доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск