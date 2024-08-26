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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1766 года g "Портрет в доспехах". STANILAUS (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: STANILAUS

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1766 года g "Портрет в доспехах" STANILAUS - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1766 года g "Портрет в доспехах" STANILAUS - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1766 года "Портрет в доспехах" со знаком g. STANILAUS. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 460 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1800 PLN. Торги состоялись 1 марта 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 825 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
265 $
Цена в валюте аукциона 1250 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1766 "Портрет в доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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