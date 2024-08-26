Трояк (3 гроша) 1766 года g "Портрет в доспехах". STANILAUS (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1766 года "Портрет в доспехах" со знаком g. STANILAUS. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 460 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1800 PLN. Торги состоялись 1 марта 2014.

Сохранность VF (5)