Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Сребреник (1 грош) 1766 года FS. Без легенды (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Без легенды
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,367)
- Вес 1,99 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7303 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 915,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Сребреник (1 грош)
- Год 1766
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1766 года со знаком FS. Без легенды. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1034 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2700 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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