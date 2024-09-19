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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Сребреник (1 грош) 1766 года FS. Без легенды (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Без легенды

Аверс монеты - Сребреник (1 грош) 1766 года FS Без легенды - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Сребреник (1 грош) 1766 года FS Без легенды - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,367)
  • Вес 1,99 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7303 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 915,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Сребреник (1 грош)
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1766 года со знаком FS. Без легенды. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1034 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2700 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Numedux - May 30, 2021
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Сребреник (1 грош) 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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