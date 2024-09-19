Сребреник (1 грош) 1766 года FS. Без легенды (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1766 года со знаком FS. Без легенды. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1034 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2700 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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