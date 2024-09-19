Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1766 года g. g - строчная (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: g - строчная
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 12,172,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1766
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1766 года со знаком g. g - строчная. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 944 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1150 EUR. Торги состоялись 21 июня 2004.
Сохранность
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- Wójcicki (1)
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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