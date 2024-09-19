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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1766 года g. g - строчная (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: g - строчная

Аверс монеты - 1 грош 1766 года g g - строчная - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1766 года g g - строчная - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 12,172,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1766 года со знаком g. g - строчная. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 944 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1150 EUR. Торги состоялись 21 июня 2004.

Сохранность
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  • WCN (4)
  • Wójcicki (1)
Польша 1 грош 1766 g на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1766 g на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 1 грош 1766 g на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 грош 1766 g на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
313 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша 1 грош 1766 g на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 1 грош 1766 g на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1766 g на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Польша 1 грош 1766 g на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1766 g на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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