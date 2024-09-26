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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Ползлотек (2 гроша) 1766 года FS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1766 года FS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1766 года FS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,587)
  • Вес 3,34 гр
  • Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
  • Диаметр 23 - 23,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 8,425,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Ползлотек (2 гроша)
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (307)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1766 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 329 проданному на аукционе WDA - MiM за 6400 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1766 FS на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Ползлотек (2 гроша) 1766 FS на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Ползлотек (2 гроша) 1766 FS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Ползлотек (2 гроша) 1766 FS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1766 FS на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Ползлотек (2 гроша) 1766 FS на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1766 FS на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Ползлотек (2 гроша) 1766 FS на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1766 FS на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Ползлотек (2 гроша) 1766 FS на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1766 FS на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Ползлотек (2 гроша) 1766 FS на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1766 FS на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Ползлотек (2 гроша) 1766 FS на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1766 FS на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Ползлотек (2 гроша) 1766 FS на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1766 FS на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Ползлотек (2 гроша) 1766 FS на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Ползлотек (2 гроша) 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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