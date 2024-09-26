Ползлотек (2 гроша) 1766 года FS (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1766 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 329 проданному на аукционе WDA - MiM за 6400 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.

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