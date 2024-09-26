Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Ползлотек (2 гроша) 1766 года FS (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,587)
- Вес 3,34 гр
- Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
- Диаметр 23 - 23,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 8,425,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Ползлотек (2 гроша)
- Год 1766
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (307)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1766 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 329 проданному на аукционе WDA - MiM за 6400 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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