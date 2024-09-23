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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный Шестак (6 грошей) 1766 года FS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Пробный Шестак (6 грошей) 1766 года FS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Пробный Шестак (6 грошей) 1766 года FS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,92 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Шестак (6 грошей) 1766 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2970 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 17 апреля 2023.

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Польша Шестак (6 грошей) 1766 FS (Пробный) на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
24056 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1766 FS (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1766 FS (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
15896 $
Цена в валюте аукциона 61000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1766 FS (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Шестак (6 грошей) 1766 FS (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1766 FS (Пробный) на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Шестак (6 грошей) 1766 FS (Пробный) на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность UNC
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1766 FS (Пробный) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Шестак (6 грошей) 1766 FS (Пробный) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность UNC
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1766 FS (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Шестак (6 грошей) 1766 FS (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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