Пробный Шестак (6 грошей) 1766 года FS (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Шестак (6 грошей) 1766 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2970 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 17 апреля 2023.

Сохранность UNC (3) AU (2) F (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (4)