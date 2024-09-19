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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный Орт (18 грошей) 1766 года FS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Пробный Орт (18 грошей) 1766 года FS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Пробный Орт (18 грошей) 1766 года FS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Leo Hamburger, Frankfurt a.M.

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Орт (18 грошей) 1766 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 60000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
19314 $
Цена в валюте аукциона 60000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1766 FS (Пробный) на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Орт (18 грошей) 1766 FS (Пробный) на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1766 FS (Пробный) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Орт (18 грошей) 1766 FS (Пробный) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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