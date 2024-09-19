Пробный Орт (18 грошей) 1766 года FS (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Орт (18 грошей) 1766 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 60000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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