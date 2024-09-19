Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный Орт (18 грошей) 1766 года FS (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Leo Hamburger, Frankfurt a.M.
Техническая информация
- Металл Серебро
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1766
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Орт (18 грошей) 1766 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 60000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.
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