Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1766 года "Фигура короля" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1766 года "Фигура короля" - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1766 года "Фигура короля" - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 7,982

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1766 года "Фигура короля". Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 100000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
22229 $
Цена в валюте аукциона 100000 PLN
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
17109 $
Цена в валюте аукциона 65000 PLN
Польша Дукат 1766 "Фигура короля" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1766 "Фигура короля" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1766 "Фигура короля" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1766 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск