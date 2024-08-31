Дукат 1766 года FS "Фигура короля" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1766 года "Фигура короля" со знаком FS. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 240000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.

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