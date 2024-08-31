Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1766 года FS "Фигура короля" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,982)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Тираж UNC 7,982
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1766
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1766 года "Фигура короля" со знаком FS. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 240000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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