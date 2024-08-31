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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1766 года FS "Фигура короля" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1766 года FS "Фигура короля" - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1766 года FS "Фигура короля" - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 7,982

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1766 года "Фигура короля" со знаком FS. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 240000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.

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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
21607 $
Цена в валюте аукциона 90000 PLN
Польша Дукат 1766 FS "Фигура короля" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша Дукат 1766 FS "Фигура короля" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
6523 $
Цена в валюте аукциона 29000 PLN
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1766 FS "Фигура короля" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Дукат 1766 FS "Фигура короля" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1766 FS "Фигура короля" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1766 FS "Фигура короля" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1766 FS "Фигура короля" на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1766 FS "Фигура короля" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Дукат 1766 FS "Фигура короля" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1766 FS "Фигура короля" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1766 FS "Фигура короля" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1766 FS "Фигура короля" на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1766 FS "Фигура короля" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Дукат 1766 FS "Фигура короля" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1766 FS "Фигура короля" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1766 FS "Фигура короля" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1766 "Фигура короля" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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