Трояк (3 гроша) 1766 года g "Портрет в доспехах" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1766 года "Портрет в доспехах" со знаком g. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1309 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 28000 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2022.

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