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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1766 года g "Портрет в доспехах" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1766 года g "Портрет в доспехах" - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1766 года g "Портрет в доспехах" - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 12,410,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1766 года "Портрет в доспехах" со знаком g. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1309 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 28000 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Numision - July 2, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Numision - July 2, 2023
Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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