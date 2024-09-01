Дукат 1766 года FS "Портрет". Рамка без венка (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1766 года "Портрет" со знаком FS. Рамка без венка. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 486 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 64000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2009.

Сохранность UNC (1) XF (2) VF (3) Прочие фильтры Монеты из коллекций (3)