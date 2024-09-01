Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1766 года FS "Портрет". Рамка без венка (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Рамка без венка
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Золото (0,982)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Тираж UNC 7,982
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1766
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1766 года "Портрет" со знаком FS. Рамка без венка. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 486 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 64000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2009.
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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