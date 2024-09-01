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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1766 года FS "Портрет". Рамка без венка (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Рамка без венка

Аверс монеты - Дукат 1766 года FS "Портрет" Рамка без венка - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1766 года FS "Портрет" Рамка без венка - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Тираж UNC 7,982

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1766 года "Портрет" со знаком FS. Рамка без венка. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 486 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 64000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2009.

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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
17109 $
Цена в валюте аукциона 65000 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
20145 $
Цена в валюте аукциона 85000 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1766 FS "Портрет" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1766 FS "Портрет" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Дукат 1766 FS "Портрет" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1766 FS "Портрет" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1766 FS "Портрет" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1766 FS "Портрет" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1766 "Портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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