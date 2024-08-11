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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1766 года FS "Без номинала" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1766 года FS "Без номинала" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1766 года FS "Без номинала" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,627)
  • Вес 9,35 гр
  • Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Тираж UNC 1,742,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1766 года "Без номинала" со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2261 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 16500 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS "Без номинала" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS "Без номинала" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
3743 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS "Без номинала" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS "Без номинала" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
3855 $
Цена в валюте аукциона 16500 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS "Без номинала" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS "Без номинала" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS "Без номинала" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS "Без номинала" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS "Без номинала" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS "Без номинала" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1766 "Без номинала" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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