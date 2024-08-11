Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1766 года FS "Без номинала" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,627)
- Вес 9,35 гр
- Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Тираж UNC 1,742,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1766
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1766 года "Без номинала" со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2261 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 16500 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
3855 $
Цена в валюте аукциона 16500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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