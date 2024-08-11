Двузлотовка (8 грошей) 1766 года FS "Без номинала" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1766 года "Без номинала" со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2261 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 16500 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

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