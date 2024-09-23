Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1766 года G. G - прописная (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: G - прописная
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 12,172,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1766
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1766 года со знаком G. G - прописная. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 8250 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность F
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность F
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность F
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность F
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
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Где продать?
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