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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1766 года G. G - прописная (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: G - прописная

Аверс монеты - 1 грош 1766 года G G - прописная - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1766 года G G - прописная - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 12,172,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1766 года со знаком G. G - прописная. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 8250 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 1 грош 1766 G на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1766 G на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1766 G на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 1 грош 1766 G на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1766 G на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша 1 грош 1766 G на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1766 G на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 1 грош 1766 G на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
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Польша 1 грош 1766 G на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 1 грош 1766 G на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1766 G на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 грош 1766 G на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1766 G на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 1 грош 1766 G на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 1 грош 1766 G на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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