Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (4 гроша) 1766 года FS (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,541)
- Вес 5,4 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 4,139,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Злотовка (4 гроша)
- Год 1766
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (257)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1766 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 11000 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.
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