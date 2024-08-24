Злотовка (4 гроша) 1766 года FS (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1766 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 11000 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

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