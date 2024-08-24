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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1766 года FS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1766 года FS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1766 года FS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,4 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 4,139,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (257)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1766 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 11000 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 925 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1766 FS на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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