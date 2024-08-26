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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1766 года FS "Портрет". Рамка с венком (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Рамка с венком

Аверс монеты - Дукат 1766 года FS "Портрет" Рамка с венком - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1766 года FS "Портрет" Рамка с венком - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Тираж UNC 7,982

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1766 года "Портрет" со знаком FS. Рамка с венком. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 146 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 47000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
  • WCN (1)
Польша Дукат 1766 FS "Портрет" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Дукат 1766 FS "Портрет" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность F
Цена
10784 $
Цена в валюте аукциона 47000 PLN
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Где продать?

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