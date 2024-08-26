Дукат 1766 года FS "Портрет". Рамка с венком (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1766 года "Портрет" со знаком FS. Рамка с венком. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 146 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 47000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

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