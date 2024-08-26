Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1766 года FS "Портрет". Рамка с венком (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Рамка с венком
Техническая информация
- Металл Золото (0,982)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Тираж UNC 7,982
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1766
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1766 года "Портрет" со знаком FS. Рамка с венком. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 146 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 47000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
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