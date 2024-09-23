Дукат 1766 года FS "Звезда". Без ордена (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1766 года "Звезда" со знаком FS. Без ордена. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 230000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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