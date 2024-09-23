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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1766 года FS "Звезда". Без ордена (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Без ордена

Аверс монеты - Дукат 1766 года FS "Звезда" Без ордена - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1766 года FS "Звезда" Без ордена - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Тираж UNC 7,982

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1766 года "Звезда" со знаком FS. Без ордена. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 230000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
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Польша Дукат 1766 FS "Звезда" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Польша Дукат 1766 FS "Звезда" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
60000 $
Цена в валюте аукциона 60000 USD
Польша Дукат 1766 FS "Звезда" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Дукат 1766 FS "Звезда" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
48829 $
Цена в валюте аукциона 190000 PLN
Польша Дукат 1766 FS "Звезда" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Дукат 1766 FS "Звезда" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Дукат 1766 FS "Звезда" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Дукат 1766 FS "Звезда" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Дукат 1766 FS "Звезда" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1766 FS "Звезда" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1766 FS "Звезда" на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1766 FS "Звезда" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Дукат 1766 FS "Звезда" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1766 FS "Звезда" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1766 FS "Звезда" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1766 FS "Звезда" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1766 FS "Звезда" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1766 FS "Звезда" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1766 FS "Звезда" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1766 "Звезда" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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