Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1766 года FS "Звезда". Без ордена (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Без ордена
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,982)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
- Диаметр 23 мм
- Тираж UNC 7,982
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1766
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1766 года "Звезда" со знаком FS. Без ордена. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 230000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
60000 $
Цена в валюте аукциона 60000 USD
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
48829 $
Цена в валюте аукциона 190000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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