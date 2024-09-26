Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1766 года FS IPH "Фигура короля" (Польша, Станислав II Август)
Техническая информация
- Металл Золото (0,982)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Тираж UNC 7,982
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1766
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1766 года "Фигура короля" со знаком FS IPH. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 225000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.
Сохранность
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