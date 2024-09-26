Дукат 1766 года FS IPH "Фигура короля" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1766 года "Фигура короля" со знаком FS IPH. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 225000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

Сохранность AU (1)