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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1766 года (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1766 года - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1766 года - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,627)
  • Вес 9,35 гр
  • Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Тираж UNC 1,742,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1766 года. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 359 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 12500 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (2)
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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