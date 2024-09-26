Трояк (3 гроша) 1766 года FLS "Гданьский". Золото (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1766 года "Гданьский" со знаком FLS. Золото. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 76000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

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