Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1766 года FLS "Гданьский". Золото (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,51 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1766
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1766 года "Гданьский" со знаком FLS. Золото. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 76000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
20068 $
Цена в валюте аукциона 76000 PLN
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