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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1766 года FLS "Гданьский". Золото (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1766 года FLS "Гданьский" Золото - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1766 года FLS "Гданьский" Золото - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,51 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1766 года "Гданьский" со знаком FLS. Золото. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 76000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

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Польша Трояк (3 гроша) 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
19154 $
Цена в валюте аукциона 85000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
20068 $
Цена в валюте аукциона 76000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Трояк (3 гроша) 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность UNC
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Трояк (3 гроша) 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1766 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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