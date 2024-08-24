Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1766 года G (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 12,410,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1766
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (93) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1766 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 715 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8200 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?
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