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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1766 года G (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1766 года G - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1766 года G - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 12,410,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1766 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 715 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8200 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 36 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1766 G на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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