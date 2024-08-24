Трояк (3 гроша) 1766 года G (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1766 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 715 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8200 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность UNC (2) AU (5) XF (25) VF (53) F (6) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) AU55 (2) AU53 (2) DETAILS (2) GENUINE (0) BN (5) Сервис PCGS (2) NGC (6)

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