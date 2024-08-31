Двузлотовка (8 грошей) 1766 года FS (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1766 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 343 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 13000 PLN. Торги состоялись 22 февраля 2020.

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