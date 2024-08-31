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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1766 года FS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1766 года FS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1766 года FS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,627)
  • Вес 9,35 гр
  • Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Тираж UNC 1,742,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1766 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 343 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 13000 PLN. Торги состоялись 22 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность UNC
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1766 FS на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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