Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1766 года FLS "Гданьский" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,7 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Шеляг
- Год 1766
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1766 года "Гданьский" со знаком FLS. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2636 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 8000 USD. Торги состоялись 6 января 2016.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 18 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
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Сохранность XF
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Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
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Дата 9 декабря 2022
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Дата 9 декабря 2022
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Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
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