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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1766 года FLS "Гданьский" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Шеляг 1766 года FLS "Гданьский" - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Шеляг 1766 года FLS "Гданьский" - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Шеляг
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1766 года "Гданьский" со знаком FLS. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2636 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 8000 USD. Торги состоялись 6 января 2016.

Сохранность
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Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Польша Шеляг 1766 FLS "Гданьский" на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1766 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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