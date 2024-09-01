Шеляг 1766 года FLS "Гданьский" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1766 года "Гданьский" со знаком FLS. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2636 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 8000 USD. Торги состоялись 6 января 2016.

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