Сребреник (1 грош) 1766 года FS (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1766 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе WDA - MiM за 3950 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.

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