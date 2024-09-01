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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Сребреник (1 грош) 1766 года FS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Сребреник (1 грош) 1766 года FS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Сребреник (1 грош) 1766 года FS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,367)
  • Вес 1,99 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7303 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 915,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Сребреник (1 грош)
  • Год 1766
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1766 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе WDA - MiM за 3950 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (10)
  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (2)
  • Wu-eL (1)
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Morton & Eden - July 20, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Сребреник (1 грош) 1766 FS на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Сребреник (1 грош) 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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