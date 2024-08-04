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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Ползлотек (2 гроша) 1768 года IS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1768 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1768 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,587)
  • Вес 3,34 гр
  • Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
  • Диаметр 23 - 23,6 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Ползлотек (2 гроша)
  • Год 1768
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1768 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 525 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3100 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1768 IS на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1768 IS на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
289 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1768 IS на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1768 IS на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 1250 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1768 IS на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1768 IS на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1768 IS на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1768 IS на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1768 IS на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Ползлотек (2 гроша) 1768 IS на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1768 IS на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Ползлотек (2 гроша) 1768 IS на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Ползлотек (2 гроша) 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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