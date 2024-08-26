Трояк (3 гроша) 1768 года G (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1768 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 536 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 15500 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

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