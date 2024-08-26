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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1768 года G (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1768 года G - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1768 года G - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 4,490,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1768
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1768 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 536 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 15500 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - April 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - April 13, 2024
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 13 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - April 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - April 13, 2024
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 13 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Numision - July 2, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Numision - July 2, 2023
Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Numedux - September 11, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VG
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1768 G на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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