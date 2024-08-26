Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1768 года G (Польша, Станислав II Август)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 4,490,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1768
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1768 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 536 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 15500 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 13 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 13 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VG
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Где продать?
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