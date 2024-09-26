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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Сребреник (1 грош) 1768 года FS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Сребреник (1 грош) 1768 года FS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Сребреник (1 грош) 1768 года FS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,367)
  • Вес 1,99 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7303 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,761,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Сребреник (1 грош)
  • Год 1768
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1768 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность F
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 44 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе Numedux - September 11, 2021
Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Сребреник (1 грош) 1768 FS на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Сребреник (1 грош) 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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