Сребреник (1 грош) 1768 года FS (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1768 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

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