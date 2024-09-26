Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Сребреник (1 грош) 1768 года FS (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,367)
- Вес 1,99 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7303 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,761,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Сребреник (1 грош)
- Год 1768
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1768 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
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Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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