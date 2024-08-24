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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1768 года IS. Гурт надпись (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Гурт надпись

Аверс монеты - Талер 1768 года IS Гурт надпись - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1768 года IS Гурт надпись - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,07 гр
  • Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
  • Диаметр 39,2 - 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 5,532

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1768
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1768 года со знаком IS. Гурт надпись. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 508 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 32000 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
7584 $
Цена в валюте аукциона 32000 PLN
Польша Талер 1768 IS на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1768 IS на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
3282 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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