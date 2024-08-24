Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1768 года IS. Гурт надпись (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Гурт надпись
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,07 гр
- Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
- Диаметр 39,2 - 41 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 5,532
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1768
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1768 года со знаком IS. Гурт надпись. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 508 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 32000 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.
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