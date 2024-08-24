Талер 1768 года IS. Гурт надпись (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1768 года со знаком IS. Гурт надпись. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 508 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 32000 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.

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